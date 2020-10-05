05 Ekim 2020 Pazartesi 13:11:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 13:19:00
Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. 2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice'a verildi.
Nobel Komitesi, tıp alanında ödül alan isimleri açıkladı.
Harvey Alter, Michael Houghton ve Charles Rice, Hepatit C virüsünün keşfine yönelik çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.
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