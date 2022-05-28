VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'yalan siyaseti' tepkisi
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Rus saldırılarında evsiz kalan Ukraynalıların gözyaşı dinmiyor
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'ı ziyaret etti
TEKNOFEST Azerbaycan
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Memleketimizin yükselmesi için çok ama çok çalışın
"Özde kardeş olan iki devletiz, iki halkız"
"Burası birliğimizin göstergesi"
Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan Teknofest'te önemli mesaj
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1000'inci gününe giriyor
Müjdelenen fethin 569. yılı
Bakan Kurum'dan kira düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama!
Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Terör örgütü ile görüşüyoruz
Pençe-Kilit'te 18 terörist etkisiz hale getirildi
İlk lisanslar verildi
Mehmetçik'e yeni güç geliyor
Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi Aliyev'le görüştü
Tunceli'de teröristlerin kullandığı depo ve sığınak imha edildi
Taksimetrelerin tarife yükleme işlemlerinin detayları düzenlendi
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü affı
Seul'de "Türkiye-Güney Kore Diplomatik İlişkilerinin 65. Yılı Fotoğraf Sergisi" açıldı
Japonya'da 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü saptandı
Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyat yükseltildi
28 Mayıs 2022 Cumartesi 15:18:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 15:18:00

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'ı ziyaret etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'da stantları gezdi.

Sancar, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da stantları ziyaret etti.

Azerbaycan'ı Türkiye'den ayırmadığını belirten Sancar, "Azerbaycan benim için çok özel bir yer. Azerbaycan benim vatanımdır. O bakımdan vatanıma gelmiş sayıyorum kendimi." dedi.

Sancar, İki Govan ve Akıncı gibi hava araçlarını inceledi, daha sonra yarışma alanını gezdi. Yarışmacılar, Sancar ile fotoğraf çektirip imzasını aldı.

Sancar'a ziyaretinde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal eşlik etti.

Etiketler : TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Govan ve Akıncı Azerbaycan
Konser maratonu

Konser maratonu
Gemisi mahkemelik

Gemisi mahkemelik
Makyaj paniği

Makyaj paniği
Kendini susturdu

Kendini susturdu
Enteresan bir dönemdeyim

Enteresan bir dönemdeyim
Şampiyona şarkı yazdı

Şampiyona şarkı yazdı
Pink Floyd'un davulcusu Türkiye'ye geliyor

Pink Floyd'un davulcusu Türkiye'ye geliyor
Nikâh Makedonya'da

Nikâh Makedonya'da
Sürpriz kutlamaları sevmiyorum

Sürpriz kutlamaları sevmiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX