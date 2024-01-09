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09 Ocak 2024 Salı 08:35:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 08:35:00

"Nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında 75 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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20 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Sibergöz12” operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İzmir, İstanbul, Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Batman, Kocaeli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve Yalova olmak üzere 20 ilde "Sibergöz-12" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda toplam 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Sizlerin duası ve desteğiyle onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

Etiketler : ali yerlikaya dolandırıcılık operasyon
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