"Nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında 75 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
20 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Sibergöz12” operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İzmir, İstanbul, Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Batman, Kocaeli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve Yalova olmak üzere 20 ilde "Sibergöz-12" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.
Operasyonlarda toplam 75 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Sizlerin duası ve desteğiyle onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."
2️⃣0️⃣ ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-12" operasyonlarında 7️⃣5️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 9, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerindeyiz.... pic.twitter.com/wtivZhKAvV
- "Nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında 75 gözaltı
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