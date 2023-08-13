VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı... Bugün bakanlıkta yapılacak
BAE'den Sudan'da silah desteği sağladığı iddialarına yalanlama
Nijerya'da fidye karşılığında kaçırılan 10 kişi kurtarıldı
Manisa'da orman yangını bir saatte kontrol altına aldı
ABD'li Albay'dan TCG GÖKÇEADA'ya ziyaret
İran'da bir türbeye silahlı saldırı düzenlendi
13 Ağustos 2023 Pazar 22:58:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 22:58:00

Nijerya'da fidye karşılığında kaçırılan 10 kişi kurtarıldı

ABONE OL

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı gruplar tarafından fidye almak için kaçırılan 10 kişi operasyon sonucu kurtarıldı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı 10 kişi düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Chikun bölgesindeki Yero köyünde silahlı kişilere operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yahaya, silahlı kişilerin rehin aldığı 10 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 3 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Yahaya, silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Etiketler : kaduna operasyon kidnap operasyonu kurtarma operasyonu
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX