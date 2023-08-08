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Niğde'de düzenlenen operasyonda 72,5 kilogram esrar ele geçirildi
08 Ağustos 2023 Salı 18:27:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 18:27:00

Niğde'de düzenlenen operasyonda 72,5 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: AA

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Niğde'de bir tırda 72 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana kara yolunda şüphe üzerine yabancı plakalı bir tırı durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, paketler halinde 72 kilo 500 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : niğde uyuşturucu operasyonu emniyet
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