Niğde'de düzenlenen operasyonda 72,5 kilogram esrar ele geçirildi
Kaynak: AA
Niğde'de bir tırda 72 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana kara yolunda şüphe üzerine yabancı plakalı bir tırı durdurdu.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada, paketler halinde 72 kilo 500 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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