Niğde'de düzenlenen operasyonda 72,5 kilogram esrar ele geçirildi

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana kara yolunda şüphe üzerine yabancı plakalı bir tırı durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, paketler halinde 72 kilo 500 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.