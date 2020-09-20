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20 Eylül 2020 Pazar 16:49:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 16:49:00

Niğde Valiliği duyurdu: Mesai saatleri değişti

Kaynak: AA

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Niğde Valiliği, koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü esnek çalışma uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, salgınla mücadeleyi ve hizmetlerin sunumunu aksatmayacak şekilde, yarından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü olacak şekilde esnek çalışma uygulamasına geçilmesi kararı aldı.

Kurul, il merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesaiye geliş ile gidişlerdeki servis ve toplu ulaşım yoğunluğunu ve salgının bulaşma riskini azaltmak amacıyla yarından itibaren kademeli mesai uygulanmasını kararlaştırdı.

Buna göre, kademeli mesai uygulaması kapsamında İl Defterdarlığı ile Tapu, İl Afet ve Acil Durum, Çevre ve Şehircilik, İl Tarım ve Orman, İl Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl, Orman ve Su İşleri Şube, Sanayi ve Teknoloji İl, Ticaret İl, İl Kültür ve Turizm, DSİ 45. Şube ve İl Göç İdaresi müdürlüklerinin mesai saatlerinin 08.30-12.30/13.30-17.30 olarak düzenlenmesi, bunun dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kurumlarının mevcut mesai saatlerine devam etmesi kararı alındı.

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