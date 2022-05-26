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26 Mayıs 2022 Perşembe 21:19:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 21:19:00

New York Temyiz Mahkemesinden Trump'ın mahkeme celp itirazına ret

Kaynak: AA

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New York Temyiz Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkeme celbinin siyasi amaçlı bir soruşturmanın parçası olduğu yönündeki iddialarını oy birliğiyle reddetti, "ifade vermesi gerektiğine" hükmetti.

New York Temyiz Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta mahkeme celbini cevapsız bırakmasıyla ilgili kararını açıkladı.

New York Yüksek Mahkemesi Temyiz Kurulu, Trump'ın mahkeme celbinin siyasi amaçlı bir soruşturmanın parçası olduğu yönündeki iddialarını oy birliğiyle reddederken, bizzat mahkemeye gelip iş uygulamalarına ilişkin soruşturmada tanıklık yapması gerektiğini belirtti.

"DAVANIN GERÇEKLERİNİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mahkeme tarafından internet sitesinden yapılan 4 sayfalık yazılı açıklamada, Trump'ın mahkemeye çağrılma kararı, "Mahkeme celbi kararı alınmadan önce önemli miktarda kanıt gözden geçirildi." ifadesiyle gerekçelendirildi.

"Trump Organization" isimli şirketteki dolandırıcılık iddiaları hakkında sivil bir soruşturma yürüten New York Başsavcısı Letitia James, karar sonrası "Mahkemeler bir kez daha Donald Trump'ın mali ilişkilerine ilişkin yasal soruşturmamıza uyması gerektiğine karar verdi. Bu davanın gerçeklerini takip etmeye devam edeceğiz ve kimsenin kanundan kaçmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

TRUMP'A GÜNLÜK 10 BİN DOLAR CEZA

Söz konusu davayla ilgili mahkemenin istediği belgeleri teslim etmeyen Trump, sivil itaatsizlik ve mahkeme emrine uymadığı iddiasıyla günlük 10 bin dolar cezaya çarptırılmıştı.

Trump'ın bu kararı temyize taşıması üzerine New York yargıçlarından Arthur Engoron, "belirli koşulların karşılandığı gerekçesiyle" para cezasını durdurmuştu.

Etiketler : New York Trump temyiz
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