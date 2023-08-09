VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kur'an provokasyonlarına tepki: Nefret eylemlerini şiddetle telin ediyoruz
Fas'ın Türk malı ithalatı 2022'de yıllık bazda yüzde 20,5 arttı
Kayseri'de 1 milyon makaron ele geçirildi
New York borsası düşüşle kapandı
Yunanistan tarafından geri itilen 67 göçmen kurtarıldı
ABD'den Sudan'a tepki
09 Ağustos 2023 Çarşamba 23:30:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 23:30:00

New York borsası düşüşle kapandı

Kaynak: AA

ABONE OL

New York borsası, yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verileri öncesi günü düşüşle tamamladı

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,54 azalışla 35.123,36 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,7 azalarak 4.467,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,17 kayıpla 13.722,02 puana geriledi.

Yatırımcılar, yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verilerini beklerken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, temmuz ayı enflasyon raporunun ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki para politikasına ilişkin önemli ipuçları sağlayacağını söyledi.

Öte yandan, çevrim içi oyun platformu Roblox'un hisselerinin, şirketin ikinci çeyrekte analistlerin tahminlerinin altında gelir bildirmesi sonrasında yaklaşık yüzde 22 değer kaybetmesi dikkati çekti.

Pandemi ile uzaktan çalışmadaki artış ve ardından gelen ekonomik durgunluktan zarar gören WeWork, olası iflası konusunda uyarıda bulundu. Haber sonrasında WeWork'ün hisseleri yüzde 39'a yakın değer kaybederken, şirketin piyasa değeri 300 milyon doların altına düştü.

Etiketler : borsa kapanış New York
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Bebek mi geliyor?

Bebek mi geliyor?
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX