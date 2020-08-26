  • BIST
    1099.02
  • Dolar
    7,3827
  • Euro
    8,7394
  • Altın
    462,1130
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
Bakan Kasapoğlu: Türkiye uluslararası organizasyonlar için talep eden değil talep edilen ülke konumu ...
Meteorolojiden Ege ve Akdeniz için sağanak uyarısı
Bahreyn'de kapatılan camiler yeniden açılıyor
Filistinli Büyükelçi, İsrail'le anlaşan Abu Dabi Veliaht Prensi'ni babasına darbe yapmakla suçladı
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Müge Anlı'da Şiar Kılıç olayı aydınlanıyor! Nasıl öldüğü ortaya çıktı
Trump, Çin'in, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti
AB Dışişleri Bakanları Berlin'de Türkiye-AB ilişkilerini ele alacak
Nevşehir'de barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Safranbolu'nun 2050'ye kadar olan su ihtiyacı karşılanacak
İngiliz turizmine salgın darbesi
Emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 7 gözaltı
Bakan Varank: 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık
Sinan Gümüş'ten Lukas Podolski'ye yanıt: Doğru tercih yaptım
BAE'den zaman ayarlı Yunanistan hamlesi... 4 adet F-16 savaş uçağı gönderdi
Hatayspor Alanyaspor'dan Sackey'i renklerine bağladı
Giresun'da incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu: Yaralar devlet eliyle sarılacak
Denizli'de yemek ikramı yasağı kaldırıldı
Rus Rublesi değer kaybediyor
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor... Son 24 saatte bin 852 ölü
ABD'den Çinli şirketlere yaptırım kararı
Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'deki eğitimlerine devam ediyor
26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:42:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:42:00

Nevşehir'de barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

ABONE OL

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde baraj gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren iki kardeşten biri kurtarılırken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Bozca köyünde bulunan Bayram Hacılı Barajı'na Kayseri'den piknik yapmak üzere gelen Avut ailesi adeta kabusu yaşadı. Baraja serinlemek üzere giren 38 yaşındaki Mustafa Avut ve 25 yaşındaki Adem Avut bir süre sonra gözden kayboldu. Avut ailesi iki kardeşin gözden kaybolması sonrası durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 38 yaşındaki Mustafa Avut kurtarılarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD ve jandarma ekipleri ise gün boyunca barajda kaybolan 25 yaşındaki Adem Avut'u arama çalışmalarını sürdürürken ailesi ise acılı bekleyişini sürdürdü. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunması için yoğun çaba sarf edilirken baraja kayıp Adem Avut'u bulmak üzere balık adamlar geldi. Balık adamlar tarafından Bayram Hacılı barajında aranan Adem Avut'a henüz rastlanılmazken ailenin olayın nasıl meydana geldiğini ekiplere ağlayarak anlatması yürekleri burktu.

Kapadokya Hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa Avut'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER