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12 Ekim 2023 Perşembe 23:38:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 23:38:00

Netanyahu hükümetinde deprem... Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti

Kaynak: AA

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İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti.

İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti.

Etiketler : Galet Distel istifa İsrail Enformasyon Bakanı Google SEO
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