12 Ekim 2023 Perşembe 23:38:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 23:38:00
Netanyahu hükümetinde deprem... Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti
Kaynak: AA
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İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti.
İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti.
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