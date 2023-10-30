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30 Ekim 2023 Pazartesi 08:19:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 08:19:00

‘Nefes'ten kalp masajı

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Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gösteri yapan jandarma köpeği Nefes, izleyenlerden tam not aldı.

Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gösteri yapan jandarma köpeği Nefes, izleyenlerden tam not aldı. Eğiticisine kalp masajı yapıp, şınav çeken Nefes, gösteri sonunda esas duruşa geçerek protokol üyelerini selamladı.

Etiketler : nevshehir-jandarma gösteri-köpeği cumhuriyet-bayramı
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