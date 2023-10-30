‘Nefes'ten kalp masajı
Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gösteri yapan jandarma köpeği Nefes, izleyenlerden tam not aldı.
Nevşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gösteri yapan jandarma köpeği Nefes, izleyenlerden tam not aldı. Eğiticisine kalp masajı yapıp, şınav çeken Nefes, gösteri sonunda esas duruşa geçerek protokol üyelerini selamladı.
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