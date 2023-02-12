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12 Şubat 2023 Pazar 00:08:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 00:08:00

Nefesler tutuldu... Asrın felaketinde son durum!

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yaşanan can kaybının 24 bin 617'ye yükseldiğini açıkladı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

00:37 Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekipleri 138 saat sonra bir binanın enkazından 17 yaşındaki Baran'ı sağ olarak kurtardı.

00:32 Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki bir enkazdan, depremden 140 saat sonra bir erkek yaralı kurtarıldı.

00:20 Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ile kardeşi, Kütahya ekibince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

00:19 Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 13 yaşındaki İkra Arslan 138 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı.

00:09 Kocaeli'den arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'a giden Akademi Arama Kurtarma Ekibi, diğer görevlilerle birlikte yıkılan binaların enkazından 13 kişiyi kurtardı.

00:06 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde ağır hasar alan Hatay İl Müdürlüğü binasında "çeşitli evrakın yok edilmeye çalışıldığı" iddialarını yalanladı.

00:00 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yaşanan can kaybının 24 bin 617'ye yükseldiğini açıkladı.

23:54 Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 7 aylık Hamza bebek, 140 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Etiketler : DEPREM KAHRAMANMARAŞ ASRIN FELAKETİ

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