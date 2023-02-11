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11 Şubat 2023 Cumartesi 07:32:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 07:32:00

Nefesler tutuldu... Asrın felaketinde son durum!

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 318 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

10 ili vuran depremin 6'ıncı günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

07:14 Japonya, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yardımlarda görev alacak Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli ve uçağını Türkiye'ye yollayacak.

07:00 Kolombiya halkı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyasına katıldı.

05:15 Kuveyt resmi televizyonunda saat 12.00'da başlayacak programda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için "Kuveyt yanınızda" temasıyla yardım kampanyası düzenlenecek.

05:11 Kahramanmaraş'ta 121 saat sonra Menekşe isminde bir kadın enkazdan kurtarıldı.

05:07 Kahramanmaraş'ta merkezli olarak meydana gelen depremde yaralanan vatandaşlardan bir kısmı, Adana'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul'a getirilmişti. Çevre hastanelere dağıtılan 47 yaralının 4'ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi.

04:54 Endonezya, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği Hava Kuvvetleri personeli ile Ulusal Arama Kurtarma Ajansı'na (BASARNAS) bağlı ekipler ve insani yardım malzemeleri, başkent Cakarta'daki Halim Perdanakusuma Hava Üssü'nden yola çıkmak üzere hazırlandı.

04:00 Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım ve kurtarma operasyonları için uluslararası çabaları koordine etmenin yollarını ele aldı.

03:58 Depremde yaralanan 47 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

02:47 Hatay'da Akevler Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarında 119. saatte enkaz altından bir çocuk kurtarıldı.

02:16 AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 318 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

00:17 Hatay'da çöken 8 katlı binanın enkazında kalan 56 yaşındaki Tülin Güzeloğlu, 15 metrelik enkazdan 116 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

00:07 Arama kurtarma köpeği Tetik tek başına Samandağ'da 15 can kurtardı.

00:06 Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından biri engelli 2 kişi depremden 114 saat sonra çıkarıldı.

00:06 Hatay'da 116 saat sonra Hülya Bayrak, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

00:05 Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 8 yaşındaki Rıdvan depremden 116 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Etiketler : deprem felaket kahramanmaraş

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