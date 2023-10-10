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10 Ekim 2023 Salı 07:56:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 07:56:00

Nefes kesen rahvan at yarışı

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Manavgat'ta bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Rahvan At Yarışları, Manavgat Belediyesi tarafından Kum mevkiinde Atatürk Stadı'nın yanında yapılan yarış alanında düzenlendi.

Manavgat'ta bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Rahvan At Yarışları, Manavgat Belediyesi tarafından Kum mevkiinde Atatürk Stadı'nın yanında yapılan yarış alanında düzenlendi.

Rahvan atların yarışmalarının tamamlanmasının ardından bu yıl ilk kez 4 nal at yarışları yapıldı. 2 ayrı kategoride 9 atın katıldığı yarışmanın son bölümünde üzücü bir kaza yaşandı. Yarışmanın ilk turunu 1. geçen L.S. isimli genç kız, yarışın tamamlanmasına 300-400 metre kala attan düştü. L.S. attan düşmesine rağmen atı yarışmayı 2. sırada tamamladı.

L.S.'nin attan düşmesi üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. L.S. sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa bir süre sonra hastaneden gelen ve genç kızın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten telefon, hem organizasyon komitesini hem de tribündeki yarışseverleri sevindirdi.

Yarışmanın ardından kısa bir açıklama yapan Manavgat Side Rahvan Atçılar spor Derneği Başkanı Hasan Delikkulak, organizasyon çok güzel, katılımın çok iyi olduğunu belirterek, "Atlarımız güzel dereceler yaptı ve bu arada yeni sahamızda ilk yarışımızı yapmamızın mutluluğu huzuru içerisindeyiz. Katılım çok güzeldi, diğer şehirlerden gelen tüm rahvan atlı dostlarımıza, arkadaşlarımıza buradan sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum" dedi.

60 atın kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışlarda ikili taylarda Sadri Avcı, 3'lü taylarda Muharrem Bitirim, 4'lü taylarda Habibe Varol, Deste'de Adnan Türk, Küçük Orta'da Özgür Akkaya, Büyük Orta'da Sadri avcı, Başaltı'nda Niyazi Yavyu, Baş'ta Mevlüt Tosun, İthal A'da Koray Şahin, İthal B'de ise Şükrü Sözen'in atları birinci oldu. 9 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren at sahiplerine toplamda 130 bin lira ödül verildi.

Etiketler : Manavgat Büyük Orta Niyazi Yavyu
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