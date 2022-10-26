"Nefes-2 Operasyonu"nda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde gümrük kaçağı tütün mamulleri satışının yapıldığı 10 adres belirledi.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler şunlar:

Gümrük kaçağı 2 bin 310 paket sigara, 2 elektrik motorlu sigara sarma makinesi, 51 bin boş makaron, 7 bin 500 dolu makaron, 36 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 360 satış maksatlı boş sigara kutusu, 2 bin 75 kilitli şeffaf poşet, 12 filtreli sigara makinesi, 55 kilogram nargile tütünü, 9 kilogram çay, 727 gram pipo tütünü.