Kılıçdaroğlu, Pensilvanya iddialarına neden sessiz?

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18 Ocak 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 11:00:00

Nedim Şener: Kılıçdaroğlu'nun sicili belli Pensilvanya ile görüşmesini yalanlayamıyor

Kaynak: yenisafak

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Gazeteci Nedim Şener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki 'Pensilvanya ile görüştü' açıklamasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişiminde yaptıkları nedeniyle sicilinin belli olduğunu vurgulayan Şener, ''Yalan kardeşim ispatla' dersiniz hukuk yoluyla hakkınızı ararsınız ama maalesef o yapılamıyor.' diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'nun 'dinleniyoruz' iddialarına yanıt vermiş, "Konuşmaları kaydetseydik Pensilvanya ile konuşmasını duyardık." ifadelerini kullanmıştı. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bir diş muayenehanesinde Pensilvanya ile görüştüğünü ve 'Yurtta barış dünyada barış' sloganını konuştuğunu ifade etmişti.

Bahse konu zamanda Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını da yapan muayenehanede görevli Diş Hekimi Ali Arif Özzeybek, o görüşmeyi reddetmemişti. CHP lideri ise iddialara sessiz kalmayı tercih etmişti.

Gelişmeleri TVNET'te değerlendiren Gazeteci Nedim Şener, Kılıçdaroğlu'nun sicilininin belli olduğunu ve iddiaları yalanlayamadığını vurguladı.

"15 TEMMUZ BENZERİ OLMAYAN BİR ÖRNEK"

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimindeki tutumunun birçok şeyi anlattığını ifade eden Şener, "Hem kişisel hem de toplumsal olarak o geceye dair bir takım fikirlerimiz var. 'Türkiye'de bir darbe olsa kim direnir' dediğimiz zaman herkesin aklına da, FETÖ'cülerin aklına da solcu komünistlerin direneceği gelir. FETÖ'cülerin de dünyanın da beklemediği darbecileri milletin püskürtmüş olması benzeri olmayan bir örnektir." diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SİCİLİNE BAKIYORUM, FECAAT"

Türkiye'nin demokrasisinin tehlikeye düştüğü en kanlı günün 15 Temmuz olduğunu ifade eden Şener, "Kılıçdaroğlu'nun o gün ne yaptığına bakıyorum. Soylu'nun dediği gibi Pensilvanya ile yurtta sulh konuşmaları yaptın mı? Bu soruya bir cevap vermesi gerekiyor. Sicilinize bakıyorum ben sizin. Kahve içerken çekilmiş fotoğrafınız. O gün yaşananlar ayrı bir fecaat. Bir tankın önüne geçmiş olsanız, adres sormak için elinizi kaldırsanız bile insanlar sizin darbeye karşı geleceğinizi sanardı. Onu bile yapmaktan aciz. Makarnacı, bulgurcu diye aşağılanan insanların can verirken o sokaklarda, o iftiraları atanların nasıl market benzin kuyruklarına girdiğini gördük." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU İDDİALARI YALANLAYAMIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları yalanlayamadığını söyleyen Şener, 'Yalan kardeşim ispatla' dersiniz hukuk yoluyla hakkınızı ararsınız ama maalesef o yapılmıyor." dedi.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu FETÖ KILIÇDAROĞLU PENSİLVANYA
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