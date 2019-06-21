Neçirvan Barzani, Başkan Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geldi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya ve televizyon ortak yayını sırasında Neçirvan Barzani'nin yapacağı ziyareti paylaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neçirvan uzun zamandır gelmedi. Başkanlık görevine geldikten sonra bizden bir randevu talebi olmuştu, ona bir randevu verdik" demişti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani seçim yarışını kazandıktan sonra 10 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturmuştu.
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