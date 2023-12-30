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30 Aralık 2023 Cumartesi 18:43:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 18:43:00

Necip Fazıl ödülleri sahiplerini buluyor: "Doğdu batmayan güneş!"

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Her yıl farklı temalarla düzenlenen Necip Fazıl ödülleri, bu yıl Başkan Erdoğan'ın geçen yıl "Batmayan güneşin doğuşuna az kaldı" ifadesinde vurguladığı gibi "Doğdu batmayan güneş!" sloganıyla hazırlandı. Necip Fazıl ödülleri, onur konuğu olarak Başkan Erdoğan'ın ve kültür-sanat dünyasından önemli isimlerin de katılımıyla, bu akşam saat 18:00'de 24 TV ekranlarında canlı yayında sahiplerini buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle "Doğdu batmayan güneş!" temasıyla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, bu akşam canlı yayında sahiplerini buluyor.

Onur konuğu olarak Başkan Erdoğan'ın da katıldığı tören, 24 TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

3 Ekim Salı günü açıklanan Necip Fazıl Ödülleri, bu akşam sahiplerini buluyor.

Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2023 yılı sahipleri, 24 TV canlı yayınında AKM'de düzenlenen görkemli törenle ödüllerini alıyor.

Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla verilen "2023 Necip Fazıl Ödülleri", Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende takdim ediliyor.

Star gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "Doğdu batmayan güneş!" teması ile sunulan ödüllerin bu yıl dokuzuncusu düzenlendi.

GECENİN TEMASI 'DOĞDU BATMAYAN GÜNEŞ'

Necip Fazıl Ödülleri her yıl hazırlanan tematik filmleriyle de ses getiriyor. 2017 yılında 'Gençlik Ruh İşidir', 2018 yılında 'Çilesiz Dava Olmaz', 2019 yılında 'Gündüz Geceye Muhtaç' ,

2021 yılında 'İnanç Zaferin Müjdecisidir', 2022 yılında ise 'Yük Kimin Omzunda?' temasıyla kısa filmler hazırlanmış, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Bu yıl ise 'Doğdu Batmayan Güneş' temasıyla hazırlanan film davetlilerin beğenisine sunuldu.

Reklam filminde 'Doğdu Batmayan Güneş' temasına şöyle vurgu yapıldı;

"Yıldızlar gibi durup dinlenme. Gece, habercisidir ardından gelen güneşin, ışığın peşine düş.

Dün bitti. Gün başladı. Güneş doğdu.

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2023

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan Jüri'nin aldığı kararlar neticesinde 2023 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Ali Günvar

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Selahattin Yusuf

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Ahmet Ayhan Çitil

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Sema Bayar

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Rıdvan Tulum

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Nacer Khemir

Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü: Figen Yaman Coşar

Necip Fazıl Görsel Sanatlar Ödülü: Selahattin Sancaklı

Necip Fazıl Mimarlık Ödülü: Samsun Üni. Ballıca Kampüsü'nde Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne Dönüşümü (H. İbrahim Düzenli, A. Asım Divleli, E. Selçuk Taşar & Ahmet Yılmaz, Y. İ. Hakkı Yiğit, B. Sami Ateşçi)

Necip Fazıl Müzik Ödülü: Büşra Kayıkçı

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Hüsrev Hatemi

Etiketler : Doğdu Batmayan Güneş Star Gazetesi NecipFazılÖdüller2023
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