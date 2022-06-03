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03 Haziran 2022 Cuma 18:21:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 18:21:00

Nebati: Enflasyonla mücadele önceliğimiz olmaya devam edecek

Kaynak: TRT

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayıs ayı enflasyonunun aylık yüzde 2.98 gerçekleştiğini belirterek, ''Enflasyonun artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, Nisan ayında yüzde 7.25 oranında gerçekleşen enflasyonun artış hızının düşüşe geçtiğini söyledi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir.

Küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası Emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıklar, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz enflasyon artışlarında da temel bir rol oynuyor.

ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz.

ENFLASYONLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz.

Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!

Etiketler : enflasyonla mücadele küresel salgın Nureddin Nebat
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