“Ne Yapmalı?” 360 ekranlarında!

360'ta yepyeni bir program başlıyor. "Ne Yapmalı?" 2 Ekim Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 360 ekranlarında!

Sunuculuğunu Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli ve Elçin Ateş Ersoy'un üstlendiği program gündeme ve hayata dair her konuyu izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

"Ne Yapmalı?" isimli programda, her gün farklı ve ilgi çeken sosyal konuların psikolojik etkileri ve merak edilen soruların yanıtları bilimsel veriler doğrultusunda yanıt buluyor.

Yaşama dair A'dan Z'ye her şeyin konuşulacağı "Ne Yapmalı?" 2 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 10.00'da canlı yayınla 360 ekranlarında sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.