Ne konuştunuz neden gizlediniz? Türkiye cevap bekliyor

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım’la, terör örgütü FETÖ ve PKK’nın desteklediği CHP, İP ve HDP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun karşı karşıya geldiği programın yankıları devam ediyor. CHP adayının, seri yalanlarının damga vurduğu ortak yayından 3 gün önce moderatör İsmail Küçükkaya’yla gizlice, Taksim’deki The Marmara Oteli'nde bir araya geldiği ortaya çıktı. 13 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Küçükkaya’yı otelin girişinde İmamoğlu’nun adamları karşılıyor.

DEŞİFRE OLUNCA TELEFON AÇTI

X-Ray cihazından geçtikten sonra asansöre yöneliyorlar. Asansörde ise CHP adayının basın danışmanı Murat Ongun net şekilde görülüyor. İki isim, aynı katta ve hiç konuşmadan arka arkaya asansörden iniyor. Yine aynı otelde İmamoğlu saat 11’de basın toplantısı düzenliyor. Saat 13 civardında biten toplantıdan sonra yaşananlar, kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu. AK Parti adayı Yıldırım’a haber verilmeyen görüşme, kamuoyundan da saklandı. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmenin deşifre olmasının ardından Yıldırım’ın danışmanı Ömer Sertbaş, Küçükkaya’ya telefon açtı. Sertbaş, moderatöre neden sadece İmamoğlu’yla bir araya geldiğini sordu. Görüşmeyle ilgili Sertbaş, “Madem Ekrem İmamoğlu’yla görüştün de Binali Bey'le niye görüşmedin? Sayın başkanımızın moderatörlük açıklandıktan sonra hayırlı olsun görüşmeleri olmuştu. Kendisi Binali Bey'le bunun üzerine 4-5 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı” açıklamasında bulundu.

HER YOLA BAŞVURDU

Gündemi sarsan rezaletin ardından telefona sarılan Küçükkaya, Yıldırım’la telefonda görüştü. Moderatör, göstermelik telefonla skandalı geçiştirme çabasına girişti.Yaşananların ardından telefon senaryosu devreye girdi. Katıldığı bir kanalın canlı yayınında Küçükkaya, “Binali Yıldırım’ın danışmanını aradım” iddiasında bulundu. Aynı programa bağlanarak cevap hakkını kullanan Sertbaş ise “Ben onu aradım. O beni aramadı” diyerek gerçeği gözler önüne serdi. 13 Haziran’da otelde yapılan görüşmenin ardından, 14 Haziran’da ABD merkezli FOX’taki Çalar Saat programında Küçükkaya, ön alma tiyatrosu oynadı. Tarihi rezaleti gizlemek için her yola başvuran moderatör, İmamoğlu’yla görüşmeden hiç bahsetmedi. Her iki adayla da telefonda görüştüğü yönünde algı operasyonu yaptı. Ancak Küçükkaya’nın ön alma çalışması kamuoyunun gerçekleri görmesini engelleyemedi. Gizli kapaklı görüşmenin ortaya çıkmasının ardından kamuoyunun cevap beklediği çok önemli sorular var. Vatandaşlar, ortak yayının moderatörü Küçükkaya’nın, soruları CHP adayı İmamoğlu’na verip vermediğinin cevabını bekliyor. Açık oturumdan önce İmamoğlu’nun katıldığı bir programda, “Yıldırım soruları görmek istedi” açıklaması skandala farklı bir boyut kazandırıyor.

ŞÜPHELERİ GÜÇLENDİRDİ



CHP adayının bu yalanı, kendi soru hırsızlığını gizlemek için söyleyip söylemediği sorusunu akıllara getirdi. Oy hırsızlığının şaibesi üzerinde olan İmamoğlu’nun bu iddiasının ardından Küçükkaya da soruların istendiği iftirasını yalanlamıştı. Programda CHP adayının ayrıntılı istatistiki bilgi gerektiren konularda çalışılmış grafiklerle soru cevaplaması, dakikalarca süren oteldeki görüşmede soruların verildiği şüphelerini güçlendiriyor. Vatandaşlar ve kamuoyu “Otelde dakikalarca ne konuştunuz” sorusunun da cevabını Küçükkaya ve İmamoğlu’ndan bekliyor.