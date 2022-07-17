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17 Temmuz 2022 Pazar 14:12:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2022 Pazar 14:12:00

Nazmi Arıkan ve şoförünün cinayetinde kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak bulundu

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayetinde kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak, evin yakınlarındaki tarlada bulundu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) 14 Temmuz'da İstanbul'da yakalanan özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı şüpheli Ufuk Akçekaya'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Akçekaya'nın otobüsle İstanbul'dan Gelibolu'ya geldiği, buradan da minibüsle Eceabat ilçesine gelip ticari taksiyle çiftlik evine gittiği tespit edildi.

Şüpheliyi buraya getiren taksi sürücüsünün de ifadesinin alındığı, eve saat kaçta gelindiği ve daha sonra buradan kaçta ayrıldığı bilgilerinin kesinleştirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında özel olarak oluşturulan ekipler, çiftlik evinin çevresindeki yaklaşık 1 kilometrelik alanda çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin kaçmış olabilecekleri alanlarda metal detektörlülerinin de kullanıldığı geniş kapsamlı tarama yapılırken, eve yakın bir noktadaki tarlada cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bir bıçak bulundu.

Bıçak, incelenmek üzere buradan alınarak jandarmaya götürüldü.

Şüpheli Akçekaya'da bunun ardından çiftlik evine getirilip yer göstermesi yapıldı.

Akçekaya'nın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olay

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan'a ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

Etiketler : NAZMİ ARIKAN ŞERİF EKER ÇANAKKALE
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