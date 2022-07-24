İsveç'e mutabakat hatırlatması

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24 Temmuz 2022 Pazar 09:06:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 09:06:00

NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Göteborg'ta bayrak direklerine çekilen örgüt paçavralarıyla ilgili İsveç Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı, mutabakat hatırlatıldı, ‘tedbir alın' denildi.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Göteborg şehrindeki terör propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklar, "Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve üçlü muhtırada kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ankara Büyükelçiliği Göteborg şehri İsveç
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