İsveç'e mutabakat hatırlatması

NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
Kaynak: Akşam Gazetesi
Göteborg'ta bayrak direklerine çekilen örgüt paçavralarıyla ilgili İsveç Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı, mutabakat hatırlatıldı, ‘tedbir alın' denildi.
İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Göteborg şehrindeki terör propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Diplomatik kaynaklar, "Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve üçlü muhtırada kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır" ifadelerini kullandı.