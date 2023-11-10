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10 Kasım 2023 Cuma 17:52:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 17:52:00

NATO'nun Ukrayna'ya 'ihtiyaca göre' yardım desteği devam edecek

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, basına yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşında NATO'nun, Kiev yönetimine "ihtiyaç duydukları şeyi vermeye" devam edeceklerini ifade etti.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının devam ettiğini, bu durumda NATO'nun, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduklarını karşılamayı sürdüreceğini belirtti.

NATO üye ülkeleri daimi temsilcileri heyetiyle Bulgaristan'ı ziyaret eden Geoana, Başbakan Nikolay Denkov ile Novo Selo Kara Kuvvetleri Üssü'nde, NATO himayesinde düzenlenen "Iron Strike-2023" tatbikatını izledi.

Geoana, basına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın tehlikeli eylemleri, Karadeniz bölgesinin güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." diyerek, şunları kaydetti:

"NATO ve müttefikleri, deniz devriye uçakları, AWACS uçakları ve insansız hava araçları kullanarak Karadeniz'deki gözetleme ve keşif çabalarını hızlandırdı. Bulgaristan'ın, Türkiye ve Romanya ile birlikte Karadeniz'de yüzen mayınları arama çalışmalarında işbirliği içinde olmalarından dolayı büyük mutluluk duyuyorum."

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta kış koşullarını "avantaj" olarak kullanmaya çalışacağını söyleyen Geoana, "Kış yaklaşıyor. Ukraynalılara, savaş alanında güçlü kalabilmeleri için ihtiyaç duydukları şeyi vermeye ve onlara müzakere masasında daha güçlü bir konum sağlamaya devam etmeliyiz." dedi.

Bulgaristan'ın gelecek yıllarda gayrisafi yurt içi hasılasının en az yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma kararlılığını memnuniyetle karşıladığını belirten Geoana, "Bu da daha fazla savaş uçağı, devriye botu ve piyade savaş aracına dönüşecek. Bulgaristan'ın güvenliğini artıracak ve NATO'yu güçlendirecek." diye konuştu.

Etiketler : NATO Ukrayna Rusya yardım
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