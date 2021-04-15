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15 Nisan 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 18:00:00

NATO'nun gönderdiği deniz karakol uçağı Türkiye'ye ulaştı

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NATO'nun Türkiye'ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO'nun Türkiye'ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağının, 14 Nisan tarihinde Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştığı belirtildi.
Etiketler : NATO Türkiye Tedbir kapsamı Milli Savunma Bakanlığı
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