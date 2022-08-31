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31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:00:00

NATO'nun 30 Ağustos paylaşımı Yunan basınını ayağa kaldırdı

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NATO'nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan'ı karıştırdı. Yunan basını NATO bombası diyerek paylaştı, ‘Aslında 30 Ağustos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik tehditlerle sert bir saldırı başlatmayı seçtiği gündür”.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı sosyal medya hesabından dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir gönderi paylaşıldı.

Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denildi.

TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile ilgili asılsız iddiaları daha önce defalarca sayfalarına taşıyan gazete haberin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Aslında bugün (30 Ağustos), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik tehditlerle sert bir saldırı başlatmayı seçtiği gündür."

Etiketler : Zafer Bayramınız kutlu olsun Recep Tayyip Erdoğan yunanistan
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