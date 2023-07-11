11 Temmuz 2023 Salı 18:06:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 18:06:00
NATO'dan Ukrayna'ya yeşil ışık! Stoltenberg: Davette bulunacağız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulunuyor. Stoltenberg yaptığı açıklamada, "NATO'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız." ifadesini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi kapsmında açıklamalarda bulunuyor.
Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkanlar:NATO'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız.Ukrayna'ya üyelik anlamında pozitif mesaj verdik. Bir numaralı acil meselemiz Ukrayna'nın varlığını devam ettirebilmesi. Ukrayna varlığını devam ettiremezse üyelikten bahsedemeyiz.Yarın NATO-Ukrayna Konseyi'nin açılış toplantısını gerçekleştireceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
- NATO'dan Ukrayna'ya yeşil ışık! Stoltenberg: Davette bulunacağız
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