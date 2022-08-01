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01 Ağustos 2022 Pazartesi 22:30:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 22:30:00

NATO'dan Türkiye'ye tahıl teşekkürü

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tahıl krizinin çözümünde oynadığı rol nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Stoltenberg, Ukrayna tahılının sevk edilmesi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İlk sevkiyatın, yapılan anlaşma kapsamında Odessa'dan başladığına dikkat çeken Stoltenberg, "Müttefikimiz Türkiye'ye oynadığı kilit rolden ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

GEMİ, İSTANBUL'DAN LÜBNAN'A GEÇECEK

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) sevkiyata ilişkin yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi Lübnan'n Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odessa'dan hareket etmiştir. Geminin 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi, İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Etiketler : Stoltenberg türkiye tahıl Milli Savunma Bakanlığı NATO
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