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30 Ağustos 2022 Salı 16:00:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 16:00:00

NATO'dan "30 Ağustos" kutlaması

Kaynak: AA

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NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

NATO Müttefik Kara Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesiyle başladı.

İngilizce devam eden mesajda, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz." paylaşımı yapıldı.

Komutanlık paylaşımında Milli Savunma Bakanlığını da etiketledi.

Etiketler : NATO Müttefik Kara Komutanlığı Zafer Bayramınız kutlu olsun
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