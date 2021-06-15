NATO Zirvesi'nde algı operasyonuna girdiler! Cumhurbaşkanlığından tepki
Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Financial Times'ın kullandığı bir fotoğrafla ilgili olarak 'Onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor' dedi.
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile göreve gelmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini dün Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirdi. Zirvenin ardından İngiltere merkezli Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın bir fotoğrafını manşetinde kullandı.
Algı oluşturulmak istenen fotoğrafa tepki gösteren Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tek başına Financial Times'ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor. Sonuna kadar arkandayız dünya lideri" ifadelerini kullandı.
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