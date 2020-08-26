NATO, Yunanistan'ın illegal faaliyetlerine sessiz kaldı!
NATO merkezinin Yunanistan'ın illegal faaliyetlerine yönelik sessiz kaldığı gibi kendisiyle müttefik olan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına destek vermedi. Doğu Akdeniz'de Yunanistan, NATO imkânlarını da aynı ittifaktaki Türkiye'ye karşı kullanmaktan çekinmiyor. Doğu Akdeniz'deki tansiyonun diyalog yoluyla düşürülmesi yönünde ara bolucu olması beklenen NATO'nun duruma sessiz kalması ise Türkiye ile İttifak'ı zedeliyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına destek vermeyen NATO iki yüzlülüğünü bir kere daha gösterdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan'ın illegal faaliyetlerine sessiz kalarak Doğu Akdeniz'deki tansiyonun diyalog yoluyla düşürülmesini istediklerini söyledi.
Stoltenberg, Berlin'de yapılan AB Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, AB ülkelerinin bakanlarına NATO'nun Afganistan, Irak gibi ülkelerdeki faaliyetleri hakkında bilgi vereceğini aktardı.
"GERİLİM DÜŞÜRÜLMELİ"
Doğu Akdeniz konusuna değinen Stoltenberg, bölgede gerilimin düşürülmesi ve diyalog yolunun kullanılması gerektiğini söyledi.
Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan yıllardır önemli NATO müttefikleridir. İttifak ruhu ve uluslararası hukuk temelinde Doğu Akdeniz'deki durumu çözmenin bir yolunu bulmalıyız. Almanya'nın ara buluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.
Ankara ve Atina ile temas halinde olduğunu aktaran Stoltenberg, bir soru üzerine, Akdeniz'de devam eden İrini Operasyonu'ndan önceki AB'nin deniz misyonuna katkı verdiklerini, şimdiki AB misyonuna nasıl katkı vereceklerine baktıklarını ama konuyla ilgili yeni bir durum olmadığını söyledi.
- NATO, Yunanistan'ın illegal faaliyetlerine sessiz kaldı!
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