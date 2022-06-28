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28 Haziran 2022 Salı 19:25:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 19:25:00

NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında dörtlü görüşme gerçekleştirildi

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşme sona erdi. Görüşme 2 saat sürdü.

Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katıldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapıldı.

Etiketler : Nato türkiye isveç finlandiya
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