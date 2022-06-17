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17 Haziran 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 10:10:00

NATO toplantısına damga vuran an!

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü. Akar, 'İletişimi açık tutalım, pozitif gündeme odaklanalım” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki mesaisini sürdürüyor.

Toplantı kapsamındaki oturumlara katılan Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın "Savunma ve Caydırıcılık" konulu oturumunun ardından yapılan görüşmede, "Mevcut sorunların çözümü için iletişim kanallarının açık tutulması, pozitif gündeme odaklanılması, bunun iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine sağlayacağı katkı, tansiyonun düşürülmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi" üzerinde durulduğu öğrenildi.

Yunan basını görüşmeyi flaş haber yaptı.

AB BU KEZ ŞAŞIRTTI: YUNANİSTAN'I KINAYIN!

Bugüne kadar aldığı yanlı ve Türkiye aleyhine kararlarıyla tepki toplayan Avrupa Parlamentosu (AP) bu defa şaşırttı.

AP, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesiyle ilgili yeni raporlar üzerine Avrupa Komisyonu'na bir mektup yazarak bütün üye devletlerin hukukun üstünlüğünü sağlaması gerektiğini vurguladı ve şiddet kullanımının kınanması gerektiğini belirtti.

KOMİSYON ÜSTLENMELİ

AP Sivil Özgürlükler Komitesi Başkanı Juan Fernando Lopez Aguilar'ın, Avrupa Komisyonu'nun göç ve insan haklarından sorumlu üyelerine hitaben yazdığı mektupta, uluslararası koruma arayan onlarca kişinin Meriç Nehri'nin kara sınırı bölgesinden Türkiye'ye geri itildiğine ilişkin raporlardan söz edildi. Aguilar mektupta, Yunanistan'ın sığınmacıları Türkiye'ye doğru geri ittiği ve Yunan polislerinin dahliyle "can kaybı, insanlık dışı muamele, iltica prosedürüne erişimin engellenmesi ve geri göndermelerin" son dönemde arttığına Komisyonu sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

AİHM KARARI HATIRLATILDI

Aguilar, mektupta AB Komisyonunun "herhangi bir şiddet kullanımını kınama görev ve sorumluluğu" olduğunu anımsattı. Aguilar, ayrıca AİHM'in sığınmacılara insani yardım sağlanması yönündeki tedbir kararlarının uygulanmasının garanti altına alma sorumluluğu olduğunu hatırlattı. AİHM, geçtiğimiz günlerde Yunan makamlarına sığınmacılara yiyecek, su ve yeterli tıbbi tedavi sağlama talimatı veren 13 geçici tedbir kararı çıkarmıştı.

Etiketler : Hulusi Akar NATO AİHM
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