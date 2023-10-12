VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin operasyonları ABD'yi harekete geçirdi: ''Ulusal acil durum'' uzatıldı
Türkiye düşmanı Menendez'e ajanlık suçlaması
NATO tarihinde ilk: Türkiye talep etmişti
İsrail'den yıkım ve işgal açıklaması: "Gazze eskisi gibi olmayacak"
Ürdün'den Gazze içim acil insani koridor çağrısı
ABD başkanlığına Türk gazeteci aday oldu
12 Ekim 2023 Perşembe 20:02:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 20:02:00

NATO tarihinde ilk: Türkiye talep etmişti

Kaynak: AA

ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin de talebi doğrultusunda yardımcısı General Tom Goffus'u NATO tarihinin ilk "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" olarak atadı.

Jens Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında, terörizmin İttifak'a doğrudan yönelen asimetrik tehditlerin başında gelmeye devam ettiğini belirtti.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı General Tom Goffus'u kendisinin Terörle Mücadele Özel Koordinatörü pozisyonuna atadığını bildiren Stoltenberg, "Tom Goffus, NATO'nun teröre verdiği karşılığın güçlü, etkili ve uyumlu olmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri'nin "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" olan Goffus, Ocak 2022'den beri NATO ortaklarının savunma imkanlarının güçlendirilmesi, İttifak topraklarının savunmasının hazırlanması ve krizlere karşılık verme konularında NATO Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor.

ABD Hava Kuvvetlerinde General rütbesine yükselen Goffus, NATO'daki görevinden önce ABD Senatosu ve Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu.

TÜRKİYE'NİN İSTEĞİYDİ

NATO Genel Sekreteri'nin "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü" görevi oluşturulacağı, Temmuz 2022'de Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde açıklanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Vilnius'taki zirve toplantısında yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Özel Koordinatörü, terörle mücadele çabalarımızı güçlendirecek. Bu Türkiye'nin isteğiydi." demişti.

Stoltenberg, terörle mücadelenin NATO'nun yeni kuvvet yapısına da yansıdığını, DEAŞ gibi terör örgütleriyle, terörün tüm tezahür ve şekilleriyle mücadele edildiğini, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelerle işbirliği yapıldığını, özel koordinatörün tüm bu çabalarda koordinasyon görevi bulunacağını aktarmıştı.

Etiketler : Jens Stoltenberg Tom Goffus NATO Terörle Mücadele
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Davette buluştular

Davette buluştular
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX