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18 Şubat 2024 Pazar 14:36:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 14:36:00

NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını desteklemektedir

Kaynak: AA

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NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreçlerinde görüldüğü üzere NATO'nun açık kapı politikasını desteklemektedir." ifadesini kullandı.

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 72. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kuzey Atlantik İttifakı'na 18 Şubat 1952'de katılan Türkiye'nin, 72 yıl boyunca NATO'nun güvenilir, güçlü ve öncü üyelerinden biri olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin, İttifak'ın sınırlarının korunmasındaki katkılarının yanı sıra dünya barışının korunması yolunda da NATO içerisinde en çok sorumluluk alan müttefikler arasında yer aldığına işaret etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye, NATO'nun siyasi ve diplomatik süreçlerinde de tarihsel ilişkilerini ve yumuşak gücünü kullanarak aktif rol üstlenmiş, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde NATO'daki en etkin ülkelerden birisi olmuştur. Ülkemizin son dönemde savunma sanayi alanında yaptığı atılımlar, İttifak'a etkin mukavemet ve caydırıcılık yeteneği kazandırma ve savunma kapasitesini artırma açılarından önemli bir katkı teşkil etmiştir. Son dönemde İttifak'a katılan ülkeler, NATO'nun bir ortak savunma ittifakı olarak üstlendiği işlevin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreçlerinde görüldüğü üzere NATO'nun açık kapı politikasını desteklemekte, İttifak'ın yeni üyelerle daha da güçlenerek uluslararası güvenliğin korunmasındaki işlevini sürdüreceğine inanmaktadır."

"MÜTTEFİKLERİMİZDEN BEKLENTİMİZ ÜLKEMİZİN TERÖRİZMLE MÜCADELESİNE DESTEK VERMELERİDİR"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, 2030 NATO vizyonu doğrultusunda bir yandan savunma ve güvenlik bağlamında sorumluluklarını yerine getirdiğini, öte yandan NATO'nun değişim ve dönüşüm sürecine yönelik katkılarını sürdürdüğünü ifade etti.

NATO'nun güney sınırını teşkil eden Türkiye'nin, başta DEAŞ, PKK/YPG/PYD ve FETÖ gibi terör örgütleri olmak üzere terörizme karşı mücadelesini sürdürdüğünü de dile getiren Çavuşoğlu, mesajında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Böylelikle İttifak'ın güney kanadındaki tehditlere karşı koruma sağlamaktadır. Bu noktada NATO içerisindeki müttefiklerimizden de beklentimiz ülkemizin terörizmle mücadelesine birlik ve dayanışma anlayışı ile destek vermeleridir. İttifak'ın barış, güvenlik ve istikrar amaçlarına ulaşması için askeri alanın yanı sıra diplomatik ve siyasi alandaki faaliyetleri de önemini korumaya devam emektedir. NATO PA, 1955 yılından bu yana İttifak'ın parlamenter diplomasi alanında önemli bir parçası olarak faaliyet göstermektedir. NATO PA faaliyetleri gerek üye ülkelerin parlamento üyelerinin aralarında geliştirdikleri diyalog, gerekse demokrasinin temel unsuru olan millet iradesinin NATO faaliyetlerine yansıtılması bağlamında siyasi sürece kayda değer katkılar sunmaktadır. NATO PA Türk Delegasyonumuzun Asambledeki faaliyetlerini dünyada ve bölgemizde refah ve barışın temini anlayışıyla yürütmeyi sürdüreceğini ifade ederek, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 72. yılını kutluyorum."

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu türkiye nato
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