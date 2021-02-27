NATO Müttefik Kara Komutanlığı: Mavi Bereliler Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, sosyal medya hesabında, piyade komando ya da Türkiye'deki bilinen adıyla Mavi Bereliler konulu Türkçe ve İngilizce paylaşım yaptı.
İzmir'de karargahı bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığının, Ay yıldız, Mavi Bere ve NATO amblemlerinin de yer aldığı fotoğraflı paylaşımında, "Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır." ifadesi kullanıldı.Ayrıca, Mavi Bereli komandoların terörle mücadele, sınır güvenliği ve alan hakimiyeti harekatlarının icrasında yetkin kara birlikleri olduğu vurgulandı.
MAVİ BERE! ������— NATO Allied Land Command (@LANDCMD) February 27, 2021
Piyade Komando ya da Türkiye'deki bilinen adıyla 'Mavi Bereliler', Türk Müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır.
Mavi Bereliler, terörle mücadele & sınır güvenliği ve alan hakimiyeti harekatlarının icrasında yetkin kara birlikleridir. #WeAreNATO pic.twitter.com/QLmqBBHQoS
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