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27 Şubat 2021 Cumartesi 20:22:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 20:22:00

NATO Müttefik Kara Komutanlığı: Mavi Bereliler Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır

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NATO Müttefik Kara Komutanlığı, sosyal medya hesabında, piyade komando ya da Türkiye'deki bilinen adıyla Mavi Bereliler konulu Türkçe ve İngilizce paylaşım yaptı.

İzmir'de karargahı bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığının, Ay yıldız, Mavi Bere ve NATO amblemlerinin de yer aldığı fotoğraflı paylaşımında, "Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Mavi Bereli komandoların terörle mücadele, sınır güvenliği ve alan hakimiyeti harekatlarının icrasında yetkin kara birlikleri olduğu vurgulandı.
Etiketler : NATO Mavi Bere Türk müttefikleri
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