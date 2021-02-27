İzmir'de karargahı bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığının, Ay yıldız, Mavi Bere ve NATO amblemlerinin de yer aldığı fotoğraflı paylaşımında, "Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Mavi Bereli komandoların terörle mücadele, sınır güvenliği ve alan hakimiyeti harekatlarının icrasında yetkin kara birlikleri olduğu vurgulandı.