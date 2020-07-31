NASA'dan Salda Gölü'nü örnek gösterdi, Burdur Valisi Ali Arslantaş fırsatı kaçırmadı

NASA yetkilileri hem resmi internet sitesinde hem de resmi Twitter hesabı üzerinden Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri'nin birbirine benzediğini aktarmıştı.



MARS'TA BULUNAN GÖL YATAKLARINA REHBERLİK EDEBİLİR

NASA yetkilileri, “Farklı gezegenlerde olsalar da Salda Gölü mineral ve coğrafi olarak Mars'taki kurumuş göl yatağıyla büyük benzerliklere sahip. Bilim insanları Salda Gölü'nü anlayarak Mars 2020 görevinin rehberini oluşturmaya çalışıyor” açıklamasını yapmıştı.

Mars'a gönderilecek Perseverance mekiğinin arkasındaki isimlerden biri olan Purdue Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Briony Horgan, “Salda Gölü'nü ziyaret ederken en müthiş şey, sanki tarihi Jezero Gölü'nün kıyısında duruyormuş gibi hissetmeniz” demişti.

BURDUR VALİSİ’NDEN ÇAĞRI

Burdur Valisi Ali Arslantaş, NASA’nın açıklaması sonrası Salda Gölü fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

''SALDA GÖLÜNE GELİN''

Arslantaş, paylaşımında “Salda Gölü, Mars’taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars'a gidemiyor, ama siz çıkın çıkın Salda gölümüze gelin” ifadelerini kullandı.