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23 Mayıs 2019 17:39 | Perşembe

NASA 2020 bilet al! Mars 2020 isim yazdırma, bilet nasıl alınır?

'NASA 2020 bilet al!' işlemi araştırılıyor. Mars 2020 isim yazdırma, bilet nasıl alınır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. NASA'nın 2020 Mars programı kapsamında hazırlıkları sürüyor. NASA'nın hatıra bilet etkinliğine de oldukça talepn var. NASA 2020 etkinliği kapsamında isim yazdıranlara Mars bileti hazırlanıyor. 2020 yılında Mars yolculuğuna çıkacak olan uzay aracında yer alan çiplere, kayıt yapılan isimler yazılarak Mars’a gönderilecek. Bu isimler ile kayıt yapanlara özel de NASA hatıra bileti verilecel. Dijital bir biniş kartı verilen sistemde, isim ve soyisim ile kişisel bilgiler bulunuyor. NASA 2020 Mars bileti hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

NASA 2020 yılında Mars'a gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor. NASA'nın Mars programı kapsamında kızıl gezegene ismini göndermek isteyenlere özel hatıra bileti de hazırlanıyor Mars 2020 isim yazdırma, bilet nasıl alınır? sorularının yanıtları tüm takipçiler tarafından merak ediliyor. NASA'nın internet sitesinde başlatılan kampanyada, sisteme giriş yaparak bilgileri doldurmanız durumunda isimler sisteme kaydedilidiyor. 2020 yılında Mars yolculuğu yapacak olan uzay aracında bulunan çiplere, kayıt edilen isimler yazılarak Mars’a gönderilecek. Bu isimler ile kayıt yapanlara özel de NASA hatıra bileti veriyor. NASA 2020 bilet al, NASA 2020 Mars etkinliği hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

NASA 2020 BİLET AL! - TIKLAYINIZ

NASA'nın Mars 2020 Rover'ı kırmızı gezegene doğru gidiyor. 
İsminizi 30 Eylül 2019'a kadar gönderin ve uçun!

NASA 2020 MARS PROGRAMI
NASA, Mars 2020 isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracıyla, kızıl gezegende eski mikrobik yaşam formları arayacak. 2012 yılında Mars’a inen Curiosity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirilen ve 2020’nin Temmuz veya Ağustos ayında uzaya gönderilmesi beklenen yeni araç, aynı zamanda Mars arazisinde yüzey altı ve üstünde taş ve toprak örnekleri toplayacak.

NASA MARS 2020 NEDİR?
İngilizceden çevrilmiştir-Mars 2020, NASA'nın Mars Keşif Programı tarafından 17 Temmuz 2020'de başlatılması planlanan ve Mars'taki Jezero kraterinde 18 Şubat 2021'de başlatılan bir Mars rover misyonudur.

 

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