Narkogüç operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında, 190 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

3️⃣4️⃣ ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ" Operasyonlarında ZEHİR TACİRLERİ ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 1️⃣9️⃣0️⃣ şüpheli YAKALANDI.



Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun,... pic.twitter.com/lEsWLW7AS1 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 15, 2023

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak'ta operasyon düzenlendiğini belirtti.

"Narkogüç" adı verilen operasyonlarda, zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı 190 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."