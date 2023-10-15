Narkogüç operasyonlarında 190 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında, 190 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
3️⃣4️⃣ ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ" Operasyonlarında ZEHİR TACİRLERİ ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı toplam 1️⃣9️⃣0️⃣ şüpheli YAKALANDI.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 15, 2023
Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun,... pic.twitter.com/lEsWLW7AS1
Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Bursa, Malatya, İstanbul, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Manisa, Antalya, Iğdır, Samsun, Kırıkkale, Yalova, Ağrı, Muğla, Adana, Edirne, Bolu, Batman, Karabük, Siirt, Mardin, Hakkari, Düzce, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu, Zonguldak ve Uşak'ta operasyon düzenlendiğini belirtti.
"Narkogüç" adı verilen operasyonlarda, zehir tacirleri ve bunların taşeronu olan sokak satıcısı 190 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu satıcılarının, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."