VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sokakta kalan kimsesizler için "konaklama genelgesi"
İngiltere, Türkiye ile yenilenecek serbest ticaret anlaşması için kamuoyu görüşü alacak
Borsa güne yükselişle başladı
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
03 Kasım 2023 Cuma 08:31:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 08:31:00

"Narkogüç" operasyonlarında 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüphelinin yakalandığını, 1,1 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu tacirleri, terör örgütleri, göçmen kaçakçıları ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da arasında olduğu 44 ilde operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyona 387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğin katıldığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 846 kg metamfetamin, 223 kg skunk, 11 kg kokain, 15 kg esrar, 5 kg bonzai, yarım kg eroin, 35 bin uyuşturucu hap, 14 tabanca, 4 tüfek ve çok miktarda para ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda İstanbul'da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogramdır. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz."

Etiketler : ali yerlikaya zehir tacirleri operasyon uyuşturucu
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX