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Narkogüç Operasyonları kapsamında 16 şüpheli yakalandı
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21 Ekim 2023 Cumartesi 08:43:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 08:43:00

Narkogüç Operasyonları kapsamında 16 şüpheli yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında 16 kişinin yakalandığını ve çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine göz açtırılmayacağına vurgu yaptı.

Bakan Yerlikaya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Etiketler : ali yerlikaya narkogüç operasyon uyuşturucu
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