Narkogüç Operasyonları kapsamında 16 şüpheli yakalandı
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında 16 kişinin yakalandığını ve çok büyük miktarda uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine göz açtırılmayacağına vurgu yaptı.
Bakan Yerlikaya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini ve 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
EDİRNE,KOCAELİ, İSTANBUL, DİYARBAKIR VE ERZİNCAN'DA DÜZENLENEN "NARKOGÜÇ" OPERASYONLARINDA ÇOK BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 21, 2023
1️⃣6️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.
AZİZ MİLLETİMİZİN BİLMESİNİ İSTERİM Kİ ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ❗️
❌Edirne Gümrük Muhafaza... pic.twitter.com/J39B3ebOfj
- Narkogüç Operasyonları kapsamında 16 şüpheli yakalandı
- Van'da deprem
- Bakan Koca, Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı
- Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 350 kişi hastanelere başvurdu
- Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: BMGK'nin acilen reforma ihtiyacı var
- Akdeniz'de deprem