Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terörün finans kaynağı, olan uyuşturucuya tarihin en büyük darbeleri vurulmaya devam ediyor.

TRT Haber'de yer alan haber göre Geçtiğimiz günlerde uyuşturucudan elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finansal destek sağlayan 34 şahıs yakalanmış, 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

Sabaha karşı "Narko-Terör-Finans-2 Operasyonu" başladı.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Aydın illerini kapsayan operasyon, 105 kişinin yakalanmasına yönelik ve 136 ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılıyor.

Diyarbakır Lice, Hazro ve Kocaköy İlçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finans saglayan şüphelilere yönelik uyuşturucu ile terörün bağlantısını ortaya koyan en büyük çaplı operasyon özelliği taşıyor.

Operasyona Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Jandarma Narkotik unsurlarından oluşan 62 Tim, 1200 personel katılıyor.