CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu masaya yatırıldı. Toplantıda aynı zamanda kamuoyu araştırmaları ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan mitingler de konuşuldu.

3 SAATLİK GERGİN MYK

İmamoğlu'nun Karadeniz turuna yönelik eleştiriler nedeniyle gergin bir havada geçen MYK yaklaşık üç saat sürdü. DW Türkçe'nin haberine göre bazı MYK üyeleri, İmamoğlu'nun üç günlük Karadeniz turunu "Cumhurbaşkanlığı adaylık ilanı" olarak değerlendirdi ve sürecin parti disiplinine aykırı bir şekilde ilerlediğini savundu. Habertürk Yazarı Nagehan Alçı'nın geziye davet edilmiş olmasına da tepki gösteren MYK üyeleri, "Alçı, Balyoz ve Ergenekon gibi kumpas davalarını savunmuş ve Gezi eylemleri sürecinde Kabataş yalanına öncülük etmiş bir isim" ifadesini kullandı.

HER ŞEY KÖTÜ OLDU

Aynı MYK üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun otobüs fotoğrafına yönelik tepkilere verdiği yanıtı da eleştirdi. İmamoğlu'nun "Vız gelir, tırıs gider. Bu tarz girişimleri akıllı olmaya davet ediyorum" sözlerini "Kazalar silsilesi" olarak değerlendiren MYK üyeleri, "Alçı'nın o fotoğrafta yer alması kötüydü. Sonrası daha da kötü oldu. Belli hassasiyetler gözetilmeliydi" dedi.

KILIÇDAROĞLU SUSTU

MYK üyeleri, "Belediye başkanları, başka illeri ziyaret edebilir ancak bu tür hatalar, seçim sürecinde yürütülen politikaya da zarar verebilir" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na yönelik eleştiriler karşısında yorum yapmadı ve söylenenleri not aldı. Kılıçdaroğlu, bu konuyla ilgili yalnızca "Vatandaşın en büyük gündemi yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı yani ekonomi. Biz ekonomiyi konuşalım" ifadesini kullandı.

KAVGA FOTOĞRAFLA KAMUFLE EDİLECEK

Kılıçdaroğlu'nun kamuoyu önünde ortaya çıkan kavga görüntüsüne bir son vermek istediği ve kısa zamanda bir programda Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir fotoğraf verebileceği belirtildi. Bu doğrultuda Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kazlıçeşme İmar Uygulaması'nın Tapu Dağıtım törenine katılmayı planladığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun bugün programı uymaması halinde diğer bir alternatif program ise EYT'lilerin 15 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de düzenleyeceği miting olacak. İki ismin burada da bir arada olabileceği ifade edildi.

MASRAFLARI KİM KARŞILADI? SORUSUNA İBB'DEN CEVAP YOK

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ile beraberinde götürdüğü gazeteciler için harcadığı yol ve otel masraflarının kim tarafından karşılandığı da merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, DW Türkçe'nin "Karadeniz turuna götürülen gazetecilerin yol ve otel masrafları belediye bütçesinden mi karşılandı?" sorusunu "Üç günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır" sözleriyle yanıtladı. Yetkililer, "Masraflar ne şekilde karşılandı?" sorusuna da aynı yanıtı verdi ve bilgi vermekten kaçındı.