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06 Aralık 2023 Çarşamba 06:48:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 06:48:00

Mutluluk polisten

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Hakkari Emniyet Müdürlüğü, "Renkli Çizgiler Mutlu Çocuklar" projesi çerçevesinde 50 öğrenciye kırtasiye seti hediye etti.

Hakkari polisi çocukları sevindirmek için mesai yapıyor. "Renkli Çizgiler Mutlu Çocuklar" projesiyle harekete geçen emniyet mensupları kendilerine iletilen sorunların üzerine titizlikle eğiliyor, çocuklara hediyeler götürerek gülümsemelerini sağlıyor.

KIRTASİYE SETİ HEDİYE ETTİLER

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, "Renkli Çizgiler Mutlu Çocuklar" projesi çerçevesinde 50 öğrenciye kırtasiye seti hediye etti. İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda Hakkari polisi yaptıkları ev, esnaf ve okul ziyaretleriyle vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik gibi her türlü asayiş olaylarına karşı bilgilendiriyor.

BAYKÖYÜ İLKOKULU'NA GİTTİLER

Toplum hayatının her alanında görev yapan polisler, kendilerine iletilen sorunları sadece dinlemekle kalmayıp bunların üzerine titizlikle eğiliyorlar. Hakkari merkez Bayköyü İlkokulu'na gidilerek öğrenciler ile mutlu vakit geçiren Hakkari polisi, 50 öğrenciye "Renkli Çizgiler Mutlu Çocuklar" projesi çerçevesinde kırtasiye seti ve cetvel takımı hediye etti.

Etiketler : hakkari polis çocuk
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