“Devasa Keşif” dünya basınında: Türkiye için tarihi bir adım

“Devasa Keşif” dünya basınında: Türkiye için tarihi bir adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ağustos’ ta yaptığı açıklamada Türk milletine "müjde" vereceğini dile getirmesinin ardından bugün Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu. Erdoğan’ın müjdesi İngiliz basınında yoğun ilgi gördü. İngiltere’nin önde gelen basın kuruluşlarından BBC, "Türk sondaj gemisi Karadeniz’de büyük bir doğal gaz rezervi keşfetti" başlığıyla yaptığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm testleri ve mühendislik çalışmalarının tamamlandığını ve Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük doğal gaz keşfi olduğunu ifade ettiğini belirten BBC, üretim hedefinin 2023 olduğunu yazdı.

Türkiye’nin Karadeniz’de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi başta ABD ve Avrupa medyasında olmak üzere dış basında geniş yer aldı.

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesini okuyucularına analistlerin değerlendirmeleriyle duyurdu.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de büyük bir doğalgaz yatağını keşfedildiğini duyurduğu, bunun ülkenin enerji güvenliği için tarihi bir adım olduğunu söylediğine işaret edildi.

Gazetenin haberinde analistlerin konuya temkinli yaklaşmakla birlikte, ön aşamadaki bu keşfin ticari olarak uygulanabilir olması durumunda ciddi bir büyüklüğü temsil edebileceği ifade edildi.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen danışmanlık şirketi Wood Mackenzie’nin Analisti Ashley Sherman, "Bu sadece keşfe dayanan bir tahmin. Bunu devam edecek sondaj kuyuları ile kesinleştirilmesi gerekiyor. Fakat bu, bu zamana kadar Türkiye’de ve Karadeniz’de yapılmış en büyük keşif. Türkiye’nin enerji tedariki ve Karadeniz’in derin deniz varlığı konusundaki söylem üzerinde potansiyel olarak çok büyük sonuçları olabilir." ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde görüşlerine yer verilen Wood & Company adlı şirketin analisti Jonathan Lamb ise, üç yıl içerisinde üretime geçilmesinin oldukça iyimser bir tahmin olduğunu, Karadeniz’in kapsamlı enerji altyapısına sahip olmadığını kaydetti.

Lamb, "En iyi ihtimalle (üretime geçilmesi için) beklenti olarak 5 yıl diyebilirim." dedi.

Türkiye’nin geçen yıl enerji ithalatının yaklaşık 41 milyar ABD doları seviyesinde olduğunun belirtildiği haberde, enerjinin Rusya, İran, Azerbaycan, Katar ve ABD’den tedarik edildiği kaydedildi.

Financial Times’ın haberinde Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz sahasını büyüklüğünün, 2015 yılında Mısır açıklarında keşfedilen Zohr sahasının yüzde 40’ına eşit olduğu da belirtildi.

İNGİLİZ BBC

İngiltere’nin önde gelen basın kuruluşlarından BBC, "Türk sondaj gemisi Karadeniz’de büyük bir doğal gaz rezervi keşfetti" başlığıyla yaptığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm testleri ve mühendislik çalışmalarının tamamlandığını ve Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük doğal gaz keşfi olduğunu ifade ettiğini belirten BBC, üretim hedefinin 2023 olduğunu yazdı.

REUTERS

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı Erdoğan’ın Karadeniz’de önemli gaz kaynakları bulunduğunu açıklaması üzerine Türkiye’nin enerji ithalatına neredeyse ihtiyaç duymayacağı bir keşif yaptığını belirtti. Reuters, bulunan rezervin Türk enerji şirketlerinin hisselerini artıracağını ve Türk lirasının tekrar yükselmesini sağlayacağını yazdı. Türkiye’nin sondaj gemisi Fatih’in Temmuz ayının sonundan bu yana Batı Karadeniz’de Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirten Reuters, beklenen doğal gaz rezervinin Türkiye’nin yaklaşık 20 yıllık ihtiyacını karşılayacağını öne sürdü.

DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR

Brüksel'den yayın yapan uluslararası haber sitelerinden Politico.eu, haberi, "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulduğunu doğruladı, Akdeniz'de de aramalara devam edeceğini taahhüt etti" başlığıyla yayınladı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'deki karasularında doğal gaz yatakları bulduğunu açıkladığı belirtildi.

Bulunan rezervin 320 milyar metreküp olarak tahmin edildiği kaydedilen haberde, sismik verilerin daha fazla rezerv olabileceği yönünde olduğu, Türkiye'nin daha derin sondaj çalışmaları yapmayı planladığı ifade edildi.

Doğal gazın, Fatih sondaj gemisi tarafından 250 kilometrekarelik Sakarya gaz sahası olarak adlandırılan bölgede keşfedildiği kaydedilen haberde, söz konusu doğal gazın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te kullanılmasının hedeflendiğine işaret edildi.

Haberde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de yakın zamanda başka bir gemi ile rezerv arayacağı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu anımsatılan haberde, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 40 milyar dolar enerji ithal ettiği anımsatıldı.

Belçika'nın Fransızca yayın yapan 7sur7 internet sitesinin AFP'ye dayandırdığı haberinde, "Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz alanını keşfetti" başlığı kullanıldı.

Haberde, Türkiye'nin doğal gazı 2023 yılında kullanmaya başlamayı hedeflediği kaydedildi.

Doğal gaz rezervinin tahmini olarak 320 milyar metreküp olduğu belirtilen haberde, Türkiye'nin mevcut durumda enerji ithal ettiği anımsatıldı.

Haberde, benzer çalışmaların devam ettiği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de hidrokarbon aramalarına hız verdiğine işaret edildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile gerginlikler yaşadığına dikkat çekildi.

Belçika'nın yüksek tirajlı Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesinde, "Doğal gaz: Türkiye, Karadeniz'de tarihindeki en büyük rezervi keşfetti" başlığı yer aldı.

Haberde, keşfin yaklaşık 320 milyar metreküp olduğu ve 2023 yılında doğal gazın kullanılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Belçika'da Fransızca yayın yapan Sudinfo.be haber sitesi de, "Türkiye Karadeniz'de büyük doğal gaz alanı keşfettiğini duyurdu" başlığını kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de tarihinin en büyük doğal gaz sahasını keşfettiğini açıkladığı bilgisi paylaşıldı.

320 milyar metreküp doğal gazın 2023 yılında kullanılmasının amaçlandığını belirtilen haberde, bölgede daha fazla rezerv olabileceği ifade edildi.

Haberde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışmaları sürdürdüğü, bunun Yunanistan'la gerginliğe neden olduğu anımsatıldı.

- ALMANYA

Bild gazetesi Internet sitesinde, Türkiye’nin Karadeniz’de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfini Erdoğan’ın “Millet için yeni bir dönem” olarak nitelendirdiği belirtildi.

Haberde Erdoğan’ın "Bugün ülke bakımından tarihi öneme sahip bir müjdeyi paylaşmak üzere bir araya geldik. Allah bize çok kıymetli bir kapıyı açtı. Gemilerimiz, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervini keşfetti. Bu işi tamamen yerli imkanlarımızla yürüttük." ifadeleri de okuyuculara aktarıldı.

Haberde Erdoğan’ın bölgedeki diğer buluntular için de ipuçlarının mevcut olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’da, "Türkiye, topraklarında büyük miktarda doğal gaz buldu." başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan’ın "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini ve bölgede diğer rezervlerin bulunduğuna dair de ipuçları olduğunu" söylediği aktarıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca Akdeniz’de sondaj çalışmalarına da devam edileceğini duyurduğu aktarılarak, Türkiye’nin Yunanistan ve AB ile bu konuda bir ihtilaf yaşadığı belirtildi.

Ayrıca Erdoğan’ın Türkiye'nin bir enerji ihracatçısı olana kadar dinlenmeyeceklerini vurguladığı haberde, "Resmi açıklama öncesi konuya hakim kişiler, Ankara'nın enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olabilecek büyük bir kaynaktan söz etmişti. Türk lirası bu açıklama sonrasında değer kazanmıştı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Karadeniz'de ham madde arayışının ardından doğal gaz kaynağına ulaştı.

Alman haber ajansı DPA’ın "Türkiye Karadeniz’de doğal gaz bulduğunu duyurdu" başlığıyla verdiği haberde, "Türkiye, Karadeniz'de ham madde arayışının ardından doğal gaz kaynağına ulaştı." denildi.

Ajansın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin sondaj gemisi Fatih'in, 320 milyar metreküplük bir kaynak keşfettiğini ve 2023 yılına kadar kaynaktan çıkan gazın ülkede kullanıma sunulmasını sağlamanın hedeflendiğini söylediği aktarıldı.

- YUNANİSTAN

Yunanistan'da Skai adlı haber portalı, "Erdoğan'ın sevinç çığlığı" başlığıyla verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmaya geniş yer vererek, "Türk Lirası'nın kaybı geçici olarak durdu" ifadesini kullandı.

Enerji konulu haberler yapan Energia internet sitesi ise 320 milyar metreküp doğalgazın 2023 yılında kullanılmasının amaçlandığını belirterek, Erdoğan'ın Yunanistan'ı "Avrupa'nın şımarık çocuğu" olarak nitelendirdiğini yazdı.

"Erdoğan: Karadeniz'de dev doğalgaz yatağı bulduk" başlığını kullanan Kathimerini gazetesinin internet sitesi, "Erdoğan, Akdeniz'deki araştırmaları hızlandırmakla tehdit ediyor" ifadesine yer verdi.

- UKRAYNA

Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform'un, "Tarihi keşif: Erdoğan, Karadeniz'de gaz yatağı bulduklarını açıkladı." başlığıyla verilen haberde, Erdoğan'ın, "Türkiye Karadeniz'de tarihindeki en büyük gaz yatağı keşfini yaptı. Fatih sondaj gemisi 320 milyar metreküp doğal gaz yatağı buldu." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın 2023'te Karadeniz'de bulunan gazı çıkartmayı hedef koyduklarını ve Akdeniz'deki çalışmalardan da benzer haberler beklediklerini aktaran haberde, Erdoğan'ın "Türkiye, ulusal bir güvenlik konusu olan enerji konusunu çözecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın popüler haber portallarından TSN, keşfi "Türkiye, Karadeniz'de tarihindeki en büyük gaz yatağını buldu." başlığıyla verdi.

Keşfin, Türkiye'nin sadece gaz ithalatını azaltmayacağını, Türkiye'nin kendisinin artık bir enerji ihracatçısı olabileceğine dikkat çekilen haberde, Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan'ın gaz alımıyla ilgilenebileceği vurgulandı.

- ABD

The Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfini, "Türkiye zor durumdaki ekonomiyi desteklemek için büyük doğal gaz keşfine güveniyor" başlığıyla duyurdu.

Haberde, söz konusu keşfin Türkiye'nin ödeme dengesi açığını hafifletilmesine yardımcı olabileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki doğal gaz sahasının Türkiye'nin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir keşif olduğuna yönelik sözlerinin aktarıldığı haberde, keşfedilen sahada üretimin 2023'te başlamasının hedeflendiği belirtildi.

Haberde, enerji uzmanlarının gazın 3 yıl içinde piyasaya sürülmesinin oldukça iddialı olduğuna ilişkin yorumu paylaşıldı.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) de haberinde "Türkiye, Karadeniz açıklarında büyük doğal gaz rezervi keşfetti" başlığını kullandı.

Erdoğan'ın "Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız." ifadelerine yer verilen haberde, konuya ilişkin uzmanların görüşleri paylaşıldı.

Haberde, uzmanların söz konusu keşfin Türkiye için olumlu bir haber olduğunu belirttiği, ancak keşfin bir "oyun değiştirici" olmadığını ifade ettikleri belirtildi.

AP'nin haberinde, Karadeniz'deki doğal gaz sahasının keşfine yönelik haberin Doğu Akdeniz'deki gerilimin yükseldiği bir dönemde geldiği kaydedildi.

Reuters ise "Erdoğan Karadeniz'de tarihi Türk gazı keşfini açıkladı" başlıklı haberinde, Türkiye'nin şimdiye kadarki en büyük doğal gaz keşfini duyurduğu aktarıldı.

Söz konusu keşfin daha büyük rezervlerin bir parçası olduğu belirtilen haberde, sahadaki gazın ticarileşmesi halinde Türkiye'nin enerji ithalatında Rusya, İran ve Azerbaycan'a olan bağımlılığını dönüştürebileceği ifade edildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin enerji ihracatçısı olmaya kararlı olduğuna yönelik sözlerine yer verildi.

Analistlerin görüşlerinin de paylaşıldığı haberde, sahadaki gazın miktarına ilişkin belirsizlik olduğunu ancak her halükarda büyük bir keşif olduğu vurgulandı.

İran basınında geniş yer buldu

İran basını, Türkiye’nin bulduğu doğal gaz rezervine geniş yer verdi. İran’ın Fars, Mehr ve Tesnim Haber Ajansları, Türkiye’nin doğal gaz keşfini “Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz kaynağını Karadeniz’de buldu” şeklinde verirken, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye için yeni bir dönem olabileceğine dikkat çekildi.

“Devasa Keşif”

Fars Haber Ajansı ise Türkiye’nin bulduğu doğal gaz rezervini “Devasa Keşif” olarak adlandırırken, Akdeniz’de devam eden hidrokarbon arama faaliyetleri ve Yunanistan ile yaşanan gerileme de gönderme yaptı. İran’ın önemli ekonomi sitelerinden İktisat News, Türkiye’nin yeni doğal gaz keşfi ile kendi enerji ihtiyacını karşılayabileceğini ve Türkiye’ye doğal gaz ihraç eden ülkeler için rekabetin artacağını yazdı.