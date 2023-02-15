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15 Şubat 2023 Çarşamba 15:51:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 15:51:00

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesinde 96 konteynerden oluşan sahra hastanesi kuracaklarını duyurdu.

Kaynak: AA

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesinde 96 konteynerden oluşan sahra hastanesi kuracaklarını duyurdu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Hatay'ın Defne ilçesinde, 4 bin 500 metrekarelik alana 96 konteynerden oluşan sahra hastanesi kuracaklarını bildirdi.

AA'da yer verilen habere göre, Asmalı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ilin etkilendiği depremlerin hemen ardından kriz masası oluşturduklarını ve ekiplerin bölgeye yayıldığını söyledi.

Deprem bölgesine 2 bin 500'ün üzerinde yardım tırı gönderdiklerini dile getiren Asmalı, ilk günlerde yoğunlukla kırıcı, delici, jeneratör ve mazot desteği yaptıklarını, artık çadır ve gıda malzemesi talepleri geldiğini anlattı.

Asmalı, hasar tespit çalışmalarının bir an önce bitmesi için 150 inşaat mühendisini de bölgeye gönderdiklerini ifade etti.

Yurt dışı şubelerin desteğiyle Hatay'ın Defne ilçesinde Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda sahra hastanesi kuracaklarını belirten Asmalı, "4 bin 500 metrekarelik alana 96 konteynerlik sahra hastanesi oluşturacağız. Bu hastanede doğumhaneden ameliyathaneye, yoğun bakım ünitesine kadar hizmet verilecek." dedi.

İnsanların kalıcı konutlara kavuşması için yapılan çalışmalara da destek vereceklerini dile getiren Asmalı, "En az 1000 konteyner konuttan oluşan organizasyon yaptık. Tamamının siparişini verdik. Önümüzdeki haftadan itibaren her gün 50'şer konteyner koyarak 20 günde kentimizi tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

"KAHRAMANMARAŞ'TA 10 BİN KİŞİYE YEMEK DAĞITACAK AŞEVİ KURDUK"

Kahramanmaraş'taki faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Asmalı, 550 metrekare çadır içinde 10 bin kişiye yemek dağıtacak aşevi kurduklarını belirtti.

Mahmut Asmalı, iş insanları olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydederek, "Bu acı hepimizin. Biz büyük, necip, yardımsever bir milletiz. El birliğiyle bu afetin üstesinden geleceğiz. MÜSİAD olarak elimizden gelen her katkıyı verdik, vermeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Deprem bölgesi MÜSİAD

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