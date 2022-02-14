Mustafa Sarıgül: Halk TV, objektif yayın yapıyorsa ayrı gayrı demeden TDP'yi de o ekrana çıkarmak zorunda!

24 TV'nin her bölümü ses getiren programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu. Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Sarıgül, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sarıgül'ün açıklamaları şöyle:

Esra Elönü: Biz Mustafa Sarıgül'ü bir muhalefet gütmesine rağmen neden fondaş denilen o medyada görmüyoruz? Sizi neden çıkartmıyorlar?

Mustafa Sarıgül: Bu noktada bir kıskançlık var, bizim dipten gelen bir dalga olduğumuzu biliyorlar. Ben buradan bir kere daha Halk TV'ye çağrıda bulunmak istiyorum. Sevgili Cafer, sen aslan parçasısın sen bir yiğitsin.. Cafer Halk Tv'nin kurucusu ve sahibi. Halk Tv'de bizim çok emeğimiz var, bizim de vakti zamanında orası için çok çalışmışlığımız var. Sen objektif yayın yapıyorsan ayrı gayrı demeden Türkiye Değişim Partisi'ni oraya çıkaracaksın ve istediğin gazeteci arkadaşları da karşımıza alacaksın. Sorularını da özgürce sorup cevaplayacağız. Sen o zaman diğer yeni kurulan bizden daha fazla katma değeri az olan o partileri ekranına çıkarıyorsan bizi de çıkarmak zorundasın. Sen bizi çıkarmazsan onun hesabını biz sana çok ağır bir şekilde sorarız. Ben Türkiye Değişim Partisi'nin hakkını kimseye yedirtmem.

"KASET OPERASYONUNU DOĞRU BULMAM. BEN, (DENİZ) BAYKAL'LA BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİM. BAYKAL'LA DEMOKRASİ ANLAYIŞIMIZ BAĞDAŞMAZ."

Kaset operasyonunu doğru bulmam. Ben, (Deniz) Baykal'la büyük bir mücadele verdim. Baykal'la demokrasi anlayışımız bağdaşmaz. Parti yönetim modelimiz bağdaşmaz, çalışma anlayışımız hiçbir zaman bağdaşmaz. Olaylara bakışımızda farklıdır. Fakat Biz onunla rakibiz hasım değiliz. Bu kaset operasyonunu planlayanlar Mustafa Sarıgül'ün CHP'nin başına gelmesini istemeyenler planladı. O kaset Baykal'dan çok bizim işimizi sıkıntıya soktu.

"ABD'DEN PARA YARDIMI ALAN PARTİ"

Biden'ın yaptığı açıklamaları kesinlikle reddediyorum. Türkiye demokrasisini uzaktan kumandayla yönetmek isteyenleri kesinlikle doğru bulmam. Ben seçimle gelen iktidarların seçimle gitmesini arzu ederim. ABD Başkanı hangi cesaretle Türkiye'deki iktidarı değiştirmek için muhalefet partilerine destek vermek lazım diyebilir? Bu konunun üzerine de Türkiye Değişim Partisinden başka odaklanan da olmadı. Kesinlikle ve kesinlikle bu açıklamayı doğru bulmayıp, kınıyoruz. Bizden başka hiçbir muhalefet partisi de bu açıklamayı kınamadı. Onlara bu soruyu sormak lazım.

"28 ŞUBAT'LA YÜZLEŞMEDİK"

Başı açık kardeşimizde bizim, başı kapalı kardeşimizde bizim. Bizin için inançlar yürektedir. Herkes kendi inancını özgür bir şekilde yaşaması lazımdır.

Bu kardeşlerimize üniversite bahçelerinde sorgu odaları açıldı.

28 Şubat'la kesinlikle yüzleşmedik. 28 Şubat'ın bir kere basın ayağı var. Ben o günü unutamıyorum. O saatleri ailecek neler çektiğimizi ben çok iyi bilirim. 28 Şubat'ı o noktaya getiren, tahrik eden, planlayan o zaman ki gazetelerin sahipleri. O zaman ki gazetenin köşe yazarları.

Askeri biz severiz. Askeri biz, kışlada severiz. Asker kışladan topunu, tankını atalarımızın, dedelerimizin ay yıldızlı bayrağımız tehlikeye girdiği zaman çıkartmaları lazım. Bütün millet de o zaman yanında olmalı. Aksi takdirde ülkedeki yönetim modelini değiştirmek için tankları askeri birlikleri çıkartmamak gerekiyor. Hiç bir zaman da çıkmamalı. Çıkarsa tavır böyle olmaz.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN GİZLİ ORTAĞI: HDP"

Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Ankara ve İstanbul Büyükşehirleri tamamen HDP'nin oylarıyla kazanıldı.

O fotoğraftaki 6 parti şuanda ofsayta düşen partiler. İktidar oradaki partileri ofsayta düşürüyor. İktidar bir oyun kurdu, muhalefet partileri de ona düşüyor. Bu görüşmeler için çok erken.

Pervin Hanım'ın yaptığı açıklama çok doğru. Kürt yurttaşlarımızın büyük bir kısmı olmasaydı Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Ankara ve İstanbul Büyükşehirleri kazanılamazdı. CHP'nin kazanması mümkün değildi. O noktada bir ittifak oldu. Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'dir.

"MÜLTECİLER ÜZERİNDEN YAPILAN NEFRET SİYASETİ"

O insanlar buraya güle oynaya gelmedi. Bir zulümden kaçtıkları için buraya geldiler.

"TİKTOK VİDEOLARI"

Biz, Tiktok videolarını büyük bir ekiple, büyük bir ümitle beraber çekiyoruz. Her çektiğimiz Tiktok videosunda bir konuyu işliyoruz. O videoların bir anlamı var. Her video, bir sorunu problem kamuoyu ile buluşturuyor.