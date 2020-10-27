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27 Ekim 2020 Salı 12:56:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 13:05:00

Mustafa Sarıgül DSP'den ayrıldığını duyurdu

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Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Demokratik Sol Parti'den (DSP) ayrıldığını açıkladı. Sarıgül, "Tarihi bir dönemeçte, milletimizin önüne yepyeni bir yol açmak üzere bugün büyük bir göreve çıkıyorum" dedi.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Demokratik Sol Parti'den (DSP) ayrıldığını açıkladı.

Sarıgül, resmi Twitter hesabından "Kalplerimiz Türkiye İçin Atacak" başlığıyla paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

 "Tarihi bir dönemeçte, milletimizin önüne yepyeni bir yol açmak üzere bugün büyük bir göreve çıkıyorum. Ülkemizi her cephede içine düştüğü ağır buhrandan çıkarıp yeniden şahlandırmak amacıyla Ecevit'imizin barışa ve umuda yolladığı güvercinler gibi baba ocağından askere uğurlanan bir gencin duygularıyla DSP'den ayrılıyorum. Bu yolculuğun zor ve çileli olduğunun naza, bahaneye ve yorgunluğa yer olmadığının bilincindeyim."

Bülent Ecevit'in kurduğu DSP'nin ilkeleri ve kendisini ülkesine adamış kadrolarının kalbinde olacağını belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

"İnançlara saygılı laiklik, hakça paylaşım ve ulusal birliğimizin vazgeçilmezliği çerçevesinde seçkinlerin değil halkın Karaoğlan'ı olmanın yüceliğini bilerek yürüyeceğim. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal başta olmak üzere, İstanbul İl Başkanımız Sayın Çiğdem Mercan, tüm il ve ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz ve tüm teşkilatlarda görev alan tüm kardeşlerim beni her zaman bağırlarına bastılar. Onların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biri pırıl pırıl olan ve kalpleri Türkiye için atan bu arkadaşlarımla gönül bağımız hiç kuşku yok ki ilelebet devam edecektir. Tüm yurttaşlarıma olduğu gibi özellikle DSP'li kardeşlerime de gönlüm hep açık olacaktır. Yolumuz açık olsun."
Etiketler : Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül DSP
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