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30 Ekim 2020 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 17:42:00

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'tan barışma sonrası ilk görüntü

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Pandemi döneminde barışan şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.

Mustafa Sandal'la ilişkisi hakkında "Tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı" diyen ve şarkıcıya 100 bin TL borç verdiği iddia edilen Melis Sütşurup, altı aylık ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Pandemi döneminde telefonlaşarak yeniden görüşmeye başlayan Sütşurup ile şarkıcı, ilişkilerine bir şans daha verdi. 

Ünlü çift, önceki akşam ortaya çıktı. Sevgililer, arkadaşlarıyla beraber yemek yedi. Mekandan birlikte çıkan ikiliden Mustafa Sandal, habercilere el salladı. Sütşurup ise son model arabasına binerek mekandan ayrılırken muhabirlerin, sorularını cevapsız bırakarak hızla uzaklaştı.

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Etiketler : Mustafa Sandal Melis Sütşurup barışma
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