Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'tan barışma sonrası ilk görüntü

Mustafa Sandal'la ilişkisi hakkında "Tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı" diyen ve şarkıcıya 100 bin TL borç verdiği iddia edilen Melis Sütşurup, altı aylık ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Pandemi döneminde telefonlaşarak yeniden görüşmeye başlayan Sütşurup ile şarkıcı, ilişkilerine bir şans daha verdi.



Ünlü çift, önceki akşam ortaya çıktı. Sevgililer, arkadaşlarıyla beraber yemek yedi. Mekandan birlikte çıkan ikiliden Mustafa Sandal, habercilere el salladı. Sütşurup ise son model arabasına binerek mekandan ayrılırken muhabirlerin, sorularını cevapsız bırakarak hızla uzaklaştı.

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