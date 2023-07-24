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Muş'ta KÖYDES aracılığıyla köylere 41 milyon 485 bin liralık yatırım
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24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:38:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:38:00

Muş'ta KÖYDES aracılığıyla köylere 41 milyon 485 bin liralık yatırım

Kaynak: AA

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Muş Valiliği bünyesinde hizmet veren Köylere Hizmet Götürme Birliğince (KÖYDES) kent merkezine bağlı köylere 41 milyon 485 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, KÖYDES'in, kırsalda yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için yatırımlarını sürdürdüğü belirtildi.

KÖYDES'in merkeze bağlı 98 köye yol, su deposu ve muhtar odası inşa ettiği, sanat yapılarıyla da köylerin gelişimine katkı sunduğu kaydedilen açıklamada, "KÖYDES tarafından geçen yıl 15 köy ve 1 mezraya içme suyu deposu yapıldı. Bu yıl Ziyaret, Arpayazı ve Çevirme mezrası ile Kıyık, Ortakent, Sürügüden, Bozbulut, Karakuyu köylerinin içme suyu çalışmaları proje aşamasında. Kepenek köyü ile Gümüşali Yamaç mezrasının ihaleleri tamamlandı ve işe başlandı." ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl 63 yerleşim yerinde 68 bin 175 metrekare parke taşının döşendiği aktarılan açıklamamda, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl 67 bin 750 metrekare kilitli parke taşı döşeme işi ihale edilerek çalışmalara başlandı. Derecik, Ilıca ve Ağıllı köylerinin sathi kaplama çalışması proje aşamasında. Merkeze bağlı 98 köy için geçen yıl kurulumuna başlanan muhtar odalarında 10'u teslim edildi. Karaköprü ile Ziyaret köylerinin muhtar odaları proje aşamasında. 86 köye inşa edilecek muhtar odalarının bütçe ve planlama çalışmaları sürüyor. KÖYDES tarafından geçen yıl tamamlanan, bu yılda devam eden projelerden şu ana kadar 41 milyon 485 bin lira yatırım yapıldı. Proje çalışmaları devam ediyor."

Etiketler : KÖYDES yatırım Muş Valiliği
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